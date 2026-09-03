Редкое пополнение в Московском зоопарке: у пары с Ямала родился овцебычок, который уже весит 37 кг

В Московском зоопарке в июле родился детеныш овцебыка. Его родителями стали Шарлотта и Фунтик, прибывшие в столицу в конце 2024 года из природного парка «Ингилор» Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, для пары это первое потомство: обоим животным около трех лет. Детеныш появился на свет 4 июля с весом 13 кг, а за полтора месяца поправился до 37 кг.

Сейчас малыш живет в одном вольере с матерью, и посетители могут увидеть его с балкона павильона «Ластоногие». В группе овцебыков всего семь особей, и позже детеныша планируют воссоединить с остальными. Питается он материнским молоком, травой, мюсли и комбикормом для травоядных.