Реформа больниц до 2029 года изменит доступ к медицине
К 2029 году россияне смогут получать качественную помощь в новых больницах
Фото: [Филиал № 2 Балашихинской больницы после ремонта/Медиасток.рф]
Минздрав России объявил о реформе больничной сети, которая продлится до 2029 года. Планируется переход на трехуровневую систему многопрофильных, региональных и местных больниц, что позволит сократить очереди и улучшить доступ к медицинским услугам. Финансирование медучреждений будет зависеть от качества работы. Об этом сообщает «Главный Региональный» со ссылкой на Sputnik.
Минздрав России предложил реформу больничной сети с расчетом на 2029 год. Основной целью является сокращение очередей и дефицита медицинского персонала. Реформа предполагает разделение больниц на три уровня: многопрофильные больницы — крупнейшие учреждения с широким спектром услуг, региональные больницы — хирургия, терапия, диагностика и лабораторные исследования, местные больницы — плановое лечение, помощь хроническим больным и паллиативная медицина.
Больницы будут классифицироваться по вместимости, числу сотрудников, инфраструктуре и перечню предоставляемых услуг. Неотложная помощь будет доступна круглосуточно во всех учреждениях.
Минздрав предложил новую модель финансирования, при которой средства будут распределяться в зависимости от качества оказанных услуг.
