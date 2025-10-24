Реформа больниц до 2029 года изменит доступ к медицине

Минздрав России объявил о реформе больничной сети, которая продлится до 2029 года. Планируется переход на трехуровневую систему многопрофильных, региональных и местных больниц, что позволит сократить очереди и улучшить доступ к медицинским услугам. Финансирование медучреждений будет зависеть от качества работы. Об этом сообщает « Главный Региональный» со ссылкой на Sputnik.

Минздрав России предложил реформу больничной сети с расчетом на 2029 год. Основной целью является сокращение очередей и дефицита медицинского персонала. Реформа предполагает разделение больниц на три уровня: многопрофильные больницы — крупнейшие учреждения с широким спектром услуг, региональные больницы — хирургия, терапия, диагностика и лабораторные исследования, местные больницы — плановое лечение, помощь хроническим больным и паллиативная медицина.

Больницы будут классифицироваться по вместимости, числу сотрудников, инфраструктуре и перечню предоставляемых услуг. Неотложная помощь будет доступна круглосуточно во всех учреждениях.

Минздрав предложил новую модель финансирования, при которой средства будут распределяться в зависимости от качества оказанных услуг.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по гриппу из-за новых лекарств и тестов.