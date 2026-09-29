Рейс переносили 10 раз: что пришлось пережить пассажирам Pegasus во Внуково?

Mash: пассажиры Pegasus более 10 часов не могли вылететь в Анталью

Общество

Пассажиры рейса Pegasus из Москвы в Анталью застряли во Внуково более чем на 10 часов из-за поломки, вызванной столкновением самолета с птицей. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Изначально вылет был назначен на 23:50 понедельника, 28 сентября, однако его перенесли на период с 14:50 до 15:30 вторника, 29 сентября. По данным канала, рейс переносили около 10 раз. Пассажирам пришлось заново забрать багаж, пройти регистрацию и паспортный контроль. По предварительной информации, поломка произошла до того, как самолет прибыл во Внуково.

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