Рейс переносили 10 раз: что пришлось пережить пассажирам Pegasus во Внуково?

Пассажиры рейса Pegasus из Москвы в Анталью застряли во Внуково более чем на 10 часов из-за поломки, вызванной столкновением самолета с птицей. Об этом сообщил « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Изначально вылет был назначен на 23:50 понедельника, 28 сентября, однако его перенесли на период с 14:50 до 15:30 вторника, 29 сентября. По данным канала, рейс переносили около 10 раз. Пассажирам пришлось заново забрать багаж, пройти регистрацию и паспортный контроль. По предварительной информации, поломка произошла до того, как самолет прибыл во Внуково.