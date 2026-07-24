В Уфе ввели временный запрет на купание на всех городских пляжах. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реках Белая и Уфа, превративший привычные места отдыха в опасную зону. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Специалисты пояснили, что вода сейчас мутная, дна не видно, а течение несет коряги, арматуру и мусор — купальщик рискует получить серьезную травму. Кроме того, сильный поток способен сбить с ног и утащить на глубину даже опытного пловца. Поднимающаяся вода также размывает берега и поднимает со дна ил и грязь. Родителям адресовано особое предупреждение: не отпускать детей купаться одних, даже если ребенок хорошо плавает.