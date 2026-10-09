Рекламный тур обернулся судом: туроператор заплатит за некачественные услуги

Директор турагентства и ее сотрудница отсудили у туроператора компенсацию за некачественный рекламный тур «Легендарные Гималаи». После апелляции в пользу каждой из женщин взыскали по ₽100 тыс. и штраф ₽30 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Женщины оплатили участие в программе, чтобы изучить маршрут для дальнейшего продвижения. За поездку они заплатили ₽355 тыс. Однако качество услуг не соответствовало договору: гости передвигались на неисправном транспорте, туроператор не обеспечил сохранность багажа (чемодан был поврежден) и предоставил не тот отель. Истицы потребовали взыскать по ₽178 тыс., компенсацию морального вреда по ₽50 тыс. каждой и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Ответчик с иском не согласился, настаивая, что услуги оказаны в полном объеме, а договор заключался в предпринимательских целях, поэтому закон о защите прав потребителей не применяется. Суд первой инстанции установил, что обе женщины выступали как потребители туристского продукта, и в документе нет условий о предпринимательском характере поездки. Доказательств, опровергающих доводы истцов, ответчик не представил. В итоге в пользу каждой взыскали уплаченные по договору деньги за вычетом стоимости авиабилетов — ₽131 тыс., компенсацию морального вреда ₽10 тыс. и штраф ₽50 тыс.

Туроператор обжаловал решение. Брянский областной суд указал, что часть стоимости рекламного тура должна быть уменьшена, поскольку поездкой воспользовались в полном объеме. Решение изменили: в пользу каждой из женщин взыскали по ₽100 тыс., а штрафы снизили до ₽30 тыс. В остальном решение оставили без изменения.