Рекламный тур обернулся судом: туроператор заплатит за некачественные услуги

Турагент отсудила ₽140 тысяч у туроператора за некачественный рекламный тур

Общество

Директор турагентства и ее сотрудница отсудили у туроператора компенсацию за некачественный рекламный тур «Легендарные Гималаи». После апелляции в пользу каждой из женщин взыскали по ₽100 тыс. и штраф ₽30 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Женщины оплатили участие в программе, чтобы изучить маршрут для дальнейшего продвижения. За поездку они заплатили ₽355 тыс. Однако качество услуг не соответствовало договору: гости передвигались на неисправном транспорте, туроператор не обеспечил сохранность багажа (чемодан был поврежден) и предоставил не тот отель. Истицы потребовали взыскать по ₽178 тыс., компенсацию морального вреда по ₽50 тыс. каждой и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Ответчик с иском не согласился, настаивая, что услуги оказаны в полном объеме, а договор заключался в предпринимательских целях, поэтому закон о защите прав потребителей не применяется. Суд первой инстанции установил, что обе женщины выступали как потребители туристского продукта, и в документе нет условий о предпринимательском характере поездки. Доказательств, опровергающих доводы истцов, ответчик не представил. В итоге в пользу каждой взыскали уплаченные по договору деньги за вычетом стоимости авиабилетов — ₽131 тыс., компенсацию морального вреда ₽10 тыс. и штраф ₽50 тыс.

Туроператор обжаловал решение. Брянский областной суд указал, что часть стоимости рекламного тура должна быть уменьшена, поскольку поездкой воспользовались в полном объеме. Решение изменили: в пользу каждой из женщин взыскали по ₽100 тыс., а штрафы снизили до ₽30 тыс. В остальном решение оставили без изменения.

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