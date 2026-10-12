Ремонт и собака: как создать «островок» спокойствия и снизить стресс питомца
Кинолог Голубев: собаке нужен укромный уголок во время ремонта
Во время ремонта в квартире практически невозможно полностью избавить собаку от стресса, но можно значительно снизить уровень тревоги, если действовать комплексно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Голубев отметил, что ремонт обычно идет не во всей квартире сразу, а сначала в одной комнате. Поэтому нужно выбрать свободное от работ помещение и организовать там «островок» спокойствия. В одно место переносят лежанку, игрушки и миски собаки. Важно, чтобы у укрытия была крыша — можно поставить лежанку под стол. Чем более укромную норку создать, тем лучше. Место должно быть с приглушенным светом. Понадобится большое одеяло и старые вещи, в которые питомец сможет зарыться. Запах одежды хозяина дополнительно успокоит животное.
Кинолог также советует предложить собаке лизательный коврик с паштетом или игрушку-конг с лакомством — некоторых особей успокаивает лизание. По возможности кто-то из членов семьи должен посидеть с питомцем во время работ. Не нужно жалеть собаку, достаточно быть рядом, читать книжку или включить спокойную музыку. Хозяин будет гарантом того, что ничего страшного не происходит.
По словам Голубева, звуки — самая болезненная проблема, поскольку у собаки тонкий слух. Кинолог рекомендует начать приучать питомца к шуму заранее, включив видео ремонтных работ. Также можно уводить собаку на прогулку во время шумных работ, приобрести звукоизоляционные панели для убежища или использовать специальные беруши для собак. Появление незнакомых людей — еще одна причина стресса. Лучшее решение — полная изоляция животного в комнате. Рабочих нужно предупредить, что в доме есть собака. Если питомец очень дружелюбен, а гости не против, можно дать им познакомиться под контролем.
Голубев напомнил о необходимости проветривать помещение после работ и держать в недоступном месте краски, клей и прочие материалы. Если ремонт затяжной и очень шумный, лучшим решением может стать временная передержка у друзей или в зоогостинице, заключил президент РКФ.