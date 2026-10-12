Ремонт и собака: как создать «островок» спокойствия и снизить стресс питомца

Во время ремонта в квартире практически невозможно полностью избавить собаку от стресса, но можно значительно снизить уровень тревоги, если действовать комплексно. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Голубев отметил, что ремонт обычно идет не во всей квартире сразу, а сначала в одной комнате. Поэтому нужно выбрать свободное от работ помещение и организовать там «островок» спокойствия. В одно место переносят лежанку, игрушки и миски собаки. Важно, чтобы у укрытия была крыша — можно поставить лежанку под стол. Чем более укромную норку создать, тем лучше. Место должно быть с приглушенным светом. Понадобится большое одеяло и старые вещи, в которые питомец сможет зарыться. Запах одежды хозяина дополнительно успокоит животное.

Кинолог также советует предложить собаке лизательный коврик с паштетом или игрушку-конг с лакомством — некоторых особей успокаивает лизание. По возможности кто-то из членов семьи должен посидеть с питомцем во время работ. Не нужно жалеть собаку, достаточно быть рядом, читать книжку или включить спокойную музыку. Хозяин будет гарантом того, что ничего страшного не происходит.

По словам Голубева, звуки — самая болезненная проблема, поскольку у собаки тонкий слух. Кинолог рекомендует начать приучать питомца к шуму заранее, включив видео ремонтных работ. Также можно уводить собаку на прогулку во время шумных работ, приобрести звукоизоляционные панели для убежища или использовать специальные беруши для собак. Появление незнакомых людей — еще одна причина стресса. Лучшее решение — полная изоляция животного в комнате. Рабочих нужно предупредить, что в доме есть собака. Если питомец очень дружелюбен, а гости не против, можно дать им познакомиться под контролем.

Голубев напомнил о необходимости проветривать помещение после работ и держать в недоступном месте краски, клей и прочие материалы. Если ремонт затяжной и очень шумный, лучшим решением может стать временная передержка у друзей или в зоогостинице, заключил президент РКФ.