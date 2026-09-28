Репродуктивное здоровье под контролем: как ОМС помогает миллионам россиян?
ФОМС охватил репродуктивной диспансеризацией 10,1 млн россиян
За январь–июль 2026 года репродуктивную диспансеризацию по полису ОМС прошли 10,1 млн россиян. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Обследование помогает врачам оценить репродуктивное здоровье пациентов и при необходимости назначить дополнительную диагностику или лечение.
Диспансеризация проходит в два этапа. На первом проводится базовый скрининг: женщин осматривает акушер-гинеколог, мужчин — уролог либо хирург, прошедший необходимую подготовку. Второй этап назначают по медицинским показаниям. В него могут входить ПЦР-исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, спермограмма, а также повторные консультации специалистов. По итогам обследования врач определяет группу репродуктивного здоровья пациента.