Репродуктивное здоровье под контролем: как ОМС помогает миллионам россиян?

За январь–июль 2026 года репродуктивную диспансеризацию по полису ОМС прошли 10,1 млн россиян. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Обследование помогает врачам оценить репродуктивное здоровье пациентов и при необходимости назначить дополнительную диагностику или лечение.