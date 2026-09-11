Ресторан Frank by Баста закрыли на три месяца: суд нашел нарушения санитарных норм

Суд в Москве приостановил работу ресторана Frank by Баста на три месяца

Общество

Мещанский районный суд Москвы приостановил работу ресторана Frank by Баста на улице Сретенка на три месяца. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Дело в отношении ООО «Мощность», управляющего заведением, рассмотрели 11 сентября 2026 года. Организацию признали виновной по статье 6.6 КоАП РФ и назначили наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания.

Нарушения выявили в ходе внеплановой выездной проверки. Контрольное мероприятие проводилось для оценки соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при организации питания населения.

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