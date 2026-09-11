Ресторан Frank by Баста закрыли на три месяца: суд нашел нарушения санитарных норм
Суд в Москве приостановил работу ресторана Frank by Баста на три месяца
Мещанский районный суд Москвы приостановил работу ресторана Frank by Баста на улице Сретенка на три месяца. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Дело в отношении ООО «Мощность», управляющего заведением, рассмотрели 11 сентября 2026 года. Организацию признали виновной по статье 6.6 КоАП РФ и назначили наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания.
Нарушения выявили в ходе внеплановой выездной проверки. Контрольное мероприятие проводилось для оценки соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при организации питания населения.