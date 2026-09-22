Ревность привела к двойному убийству: житель Сочи зарезал жену и соседа

В Сочи задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей 50-летней супруги и 58-летнего соседа. О двойной расправе сообщил « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал «112». По версии следствия, мотивом преступления стала ревность. Конфликт между супругами вспыхнул во дворе дома.

В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил жену ножом в шею и спину. От полученных ран женщина скончалась на месте. После этого злоумышленник направился в соседний двор, где находился 58-летний мужчина, и нанес ему смертельные ножевые ранения. О произошедшем подозреваемый рассказал родственнику. Тот обратился в полицию. Мужчину задержали, суд заключил его под стражу.