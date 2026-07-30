Рилсы убивают способность читать: невролог предупредила о необратимом вреде коротких видео для детей
Невролог Преображенская: рилсы могут необратимо повлиять на мозг ребенка
Невролог Ирина Преображенская в беседе с kp.ru предупредила о необратимых последствиях увлечения короткими видео для детского мозга.
По её словам, ребёнок рискует попросту не сформировать способность удерживать внимание в течение длительного времени, и тогда, даже перестав бесконечно листать клипы, он не сможет читать большие тексты или смотреть продолжительное кино.