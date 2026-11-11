Рим за ₽22,6 тыс. из Сочи: дешевые билеты есть, но дорога займет больше суток

В системах бронирования появились недорогие билеты из Сочи в Италию на конец февраля — начало марта. Как выяснилось, слетать в Рим и Милан можно с пересадкой в Ереване, комбинируя рейсы разных авиакомпаний, однако экономия обернется длительной дорогой: в некоторых случаях путь занимает больше суток, передает « ТурДом ».

Например, 28 февраля из аэропорта Адлера в Рим можно отправиться за ₽7 тыс. В стоимость входит небольшая ручная кладь до 5 кг, за чемодан придется доплатить около ₽6 тыс. Перелет займет около 10 часов, из которых 4,5 часа — пересадка в Ереване с повторной регистрацией в аэропорту Звартноц. Билеты туда-обратно обойдутся дороже: минимальная стоимость из Сочи в Рим в конце февраля — ₽22,6 тыс., с багажом — ₽33 тыс. (например, с 27 февраля по 4 марта). Маршрут: Flyone Armenia до Еревана, затем Wizz Air до Рима; обратно — так же. Дорога утомительная: туда 22,5 часа, обратно 33. Примерно за те же деньги — ₽24 тыс. без багажа и ₽35 тыс. с чемоданом — можно улететь с 27 февраля по 7 марта, обратный путь займет 28 часов. Более быстрый вариант в одну сторону — «Азимут» до Еревана плюс Wizz Air: до Рима 10 часов, но возвращение на Wizz Air и Flyone Armenia продлится 33 часа; билеты туда-обратно на 28 февраля — 8 марта стоят ₽24 тыс., с багажом — ₽37 тыс.

Для сравнения: более комфортный вариант с короткими стыковками стоит от ₽37 тыс., с багажом — ₽49 тыс. (28 февраля туда рейсами «Азимута» и Wizz Air, 8 марта обратно Air Serbia; 10 и 6 часов, в Белграде пересадка без повторной регистрации). Еще один вариант — через Стамбул туда и через Ереван обратно: около 10 и 9 часов, ₽35 тыс. без багажа и ₽49 тыс. с чемоданом. Тем, кто планирует поездку, стоит заранее позаботиться о шенгенской визе — времени до конца февраля достаточно.