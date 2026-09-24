Риновирус отступает: в Москве заболеваемость ОРВИ упала на 20%, а дети болеют на треть реже

Заммэра Ракова: в Москве на 20% снизилась заболеваемость ОРВИ

Общество

В Москве эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу остается стабильной и соответствует текущему сезону. Пик сентябрьского подъема, вызванного риновирусом, пройден: заболеваемость начала снижаться, в первую очередь среди детей. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, после традиционного роста заболеваемости в начале сентября, связанного с риновирусом, количество случаев уже уменьшается. За начало текущей недели число заболевших детей сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, а в целом по городу зарегистрировано на 20% меньше случаев ОРВИ. Ракова отметила, что в Москве ведется постоянный широкомасштабный мониторинг циркуляции инфекционных возбудителей для контроля за эпидемиологической обстановкой.

Благодаря регулярному полногеномному секвенированию специалисты получают актуальные данные о штаммах вирусов, их типах, особенностях и потенциальной опасности для населения. На сегодняшний день в структуре вирусов среди заболевших сохраняется типичная для текущего сезона картина. Доминируют риновирусы — около половины от всех выявляемых случаев. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Среди циркулирующих респираторных инфекций также отмечается незначительный объем группы коронавирусов, включая SARS-CoV-2, адено- и бокавирусы. Сезон гриппа пока не начался, его доля занимает менее 1% в общей структуре ОРВИ. Штаммов гриппа A (H3N2), известного как «гонконгский грипп», в текущем эпидсезоне в Москве пока не выявлено.

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