Рюкзак с айпадом пропал в бизнес-зале Шереметьево: туристка ищет правды

TourDom.ru: турагент лишилась рюкзака в бизнес-зале Шереметьево

Общество

Турагент Мария лишилась рюкзака в бизнес-зале «Шагал» терминала С аэропорта Шереметьево. Об этом она рассказала TourDom.ru. Женщина вылетала в Нью-Йорк с пересадкой в Дохе. После досмотра она прошла в бизнес-зал, решила немного пройтись, а рюкзак оставила на скамейке.

Вернувшись, обнаружила пропажу. Документы и деньги были при ней, но в рюкзаке находились зарядки, штативы и айпад.

До вылета оставалось время, и Мария успела написать заявление в полицию, изложив все обстоятельства. По ее словам, ей сказали, что в бизнес-зале много камер и все должны быстро определить. Однако вчера этого не сделали, поскольку был выходной и посмотреть видео было некому. Женщина планирует связаться с полицейскими, когда прилетит в Нью-Йорк.

Редакция TourDom.ru запросила информацию в пресс-службе аэропорта и в линейном управлении МВД России в Шереметьево. На момент подготовки публикации ответов не поступило.

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