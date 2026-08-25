Roblox перестал работать у сотен россиян: ошибки соединения, задержки и советы перезагрузить устройство

Пользователи из России сообщили о сбоях в работе видеоигры Roblox. По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 13 часов по московскому времени.

Несколько сотен игроков пожаловались на ошибки соединения с сервером. Те, кому удалось подключиться, отмечают большую задержку. Часть пользователей советует перезагрузить устройство, на котором запускается приложение.

Пресс-служба Roblox пока не комментировала проблемы с доступом.