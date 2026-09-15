Роботы-уборщики вышли на пляжи Антальи, но микропластик им не по зубам — что это значит для туристов
«Турпром»: в Анталье и Кемере начали использовать роботов-уборщиков
Власти Антальи и Кемера запустили роботов-уборщиков для очистки прибрежных вод к бархатному сезону. Устройства собирают пластик и другой поверхностный мусор. Об этом сообщает портал «Турпром».
Однако, как отмечает издание, механизированная уборка решает проблему лишь частично. Депутат Алие Джошар подняла перед министром окружающей среды Муратом Курумом вопрос о загрязнении залива микропластиком. Исследования Акденизского университета показывают, что отходы приносятся течениями из других районов Средиземного моря.
Под воздействием волн и солнца мусор распадается на мелкие частицы, которые роботы собрать не могут. Специалисты подчеркивают: механизированная уборка улучшает только внешний вид акватории, но не устраняет микропластик, попадающий в пищевые цепочки морских животных. Состояние воды по-прежнему зависит от погодных условий.