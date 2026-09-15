Власти Антальи и Кемера запустили роботов-уборщиков для очистки прибрежных вод к бархатному сезону. Устройства собирают пластик и другой поверхностный мусор. Об этом сообщает портал « Турпром ».

Однако, как отмечает издание, механизированная уборка решает проблему лишь частично. Депутат Алие Джошар подняла перед министром окружающей среды Муратом Курумом вопрос о загрязнении залива микропластиком. Исследования Акденизского университета показывают, что отходы приносятся течениями из других районов Средиземного моря.

Под воздействием волн и солнца мусор распадается на мелкие частицы, которые роботы собрать не могут. Специалисты подчеркивают: механизированная уборка улучшает только внешний вид акватории, но не устраняет микропластик, попадающий в пищевые цепочки морских животных. Состояние воды по-прежнему зависит от погодных условий.