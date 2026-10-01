Роботы-уборщики вышли на смену в метро: где их тестируют?

Дептранс Москвы тестирует роботов-уборщиков на «Деловом центре»

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

На втором ярусе транспортного узла «Деловой центр» началось тестирование роботов-уборщиков. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Испытания проходят в ночное время, когда метро закрыто для пассажиров. Проект реализуют Фонд «Транспортные инновации Москвы» совместно с Московским метрополитеном.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что при успешных испытаниях технологию начнут применять и на других станциях. По его словам, подобные роботы позволят автоматизировать уборку транспортной инфраструктуры. Он также напомнил, что столичный транспорт развивается как современная ИТ-экосистема по задаче мэра Сергея Собянина.

В пресс-службе уточнили, что роботы умеют проводить влажную и сухую уборку, работать до нескольких часов без подзарядки и самостоятельно вставать на зарядку без участия человека. Сейчас на этапе тестирования за каждым действием робота следит сотрудник.

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