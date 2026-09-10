Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что женщина может родить здорового ребенка и в 35 лет. По ее словам, для этого необходимо внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать рекомендации по его поддержанию.

В беседе с РИА Новости эксперт подчеркнула: если женщина следит за здоровьем и придерживается принципов здорового образа жизни, она может родить первого ребенка и в 30 лет, и в 35. Намазова-Баранова призвала россиянок регулярно проходить профилактические осмотры у врачей, в том числе у гинеколога. Это нужно, чтобы избавиться от хронических заболеваний до планирования беременности.