Родителей обяжут платить алименты до 23 лет: депутат Смолин объяснил, почему студентам-очникам нужна помощь

Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал идею обязать родителей выплачивать алименты на детей до 23 лет, если те обучаются очно в вузе. В разговоре с « Ридусом » он назвал такую инициативу оправданной.

По его словам, многие студенты подрабатывают, однако это отнимает много времени и сказывается на качестве образования. Смолин отметил, что сам в свое время совмещал учебу с работой. Он считает, что студенту-очнику нужно помогать, пока тот получает высшее образование.