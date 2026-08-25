Родителей обяжут платить алименты до 23 лет: депутат Смолин объяснил, почему студентам-очникам нужна помощь
Депутат Смолин: платить алименты студентам-очникам до 23 лет вполне оправдано
Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал идею обязать родителей выплачивать алименты на детей до 23 лет, если те обучаются очно в вузе. В разговоре с «Ридусом» он назвал такую инициативу оправданной.
По его словам, многие студенты подрабатывают, однако это отнимает много времени и сказывается на качестве образования. Смолин отметил, что сам в свое время совмещал учебу с работой. Он считает, что студенту-очнику нужно помогать, пока тот получает высшее образование.