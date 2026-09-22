Родители спохватываются перед школой: логопед объяснила, когда ребенку нужен специалист

Логопед Приходько: 85% детей в РФ имеют задержку развития речи

Общество

Порядка 85% российских детей страдают от задержки речевого развития, а родители нередко обращаются за помощью слишком поздно. Об этом журналистам рассказала заведующая кафедрой логопедии и инклюзивного образования РУДН имени Патриса Лумумбы Оксана Приходько.

По ее словам, проблема берет начало уже с первого года жизни — с задержки доречевого развития. Если в год или год и месяц ребенок, понимая обращенную речь, не переходит к произнесению хотя бы лепетных слов вроде «мама», «папа», «баба», «деда» или звукоподражаний, необходимо срочно показать его специалистам. Приходько отметила: если к двум годам ребенок не начал использовать фразовую речь и не освоил глаголы, дальнейшее речевое развитие может остановиться.

Эксперт подчеркнула, что на практике родители чаще всего приходят к логопедам в дошкольном возрасте — после четырех-пяти лет, а иногда и перед школой. Она призвала не терять время на ранних возрастных этапах. По мнению Приходько, центр помощи должен смещаться если не на первый год жизни, то хотя бы на второй, в крайнем случае — на третий.

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