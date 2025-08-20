Родственницу покойного Старовойта вызвали на допрос из-за недостроенного глэмпинга

Министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анну Коновалову, являющуюся родственницей покончившего с собой экс-губернатора региона Романа Старовойта, вызвали на допрос в Следственный комитет России (СКР). Об этом стало известно Mash.

По информации источника, чиновницу подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 130 млн. руб.

Отмечается, что накануне ревизия Контрольно-счетной палаты Курской области установила, что подконтрольное Коноваловой министерство курировало выделение указанной суммы на строительство элитных загородных домов в рамках создания туристического комплекса «Патриот» и в населенном пункте Поныри.

Проект, который анонсировался как глэмпинг и должен был быть сдан в 2024 году, полностью провалился. Несмотря на полученное финансирование, объекты так и не были построены, а их открытие не состоялось.

При этом, как считает следствие, курские чиновники не предприняли никаких действий для привлечения недобросовестных подрядчиков к ответственности и не инициировали возврат потраченных средств в областной бюджет.

Сама Коновалова, комментируя ситуацию с допросом, ограничилась лаконичным заявлением о том, что она и ее ведомство «работают в штатном режиме».

Напомним, Старовойт, который ранее занимал пост губернатора Курской области, а затем стал министром транспорта РФ, был снят со своей должности 7 июля. В тот же день его тело обнаружили без признаков жизни в подмосковном Одинцово.

Ранее сообщалось, что на 40-й день после смерти Романа Старовойта с его могилы на Смоленском кладбище в Петербурге пропали несколько венков.