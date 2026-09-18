Rolls-Royce и Mercedes за долги: в Москве эвакуировали машины неплательщиков на ₽305 тыс.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что за неделю за неуплату штрафов на сумму ₽305 тыс. эвакуировали два автомобиля и мотоцикл.

Совместные рейды «Московского паркинга» и службы судебных приставов выявили злостных неплательщиков. На спецстоянки переместили три транспортных средства крупных должников: Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Phantom и мотоцикл MV Agusta. Их владельцы накопили задолженности по штрафам за неоплату парковки на общую сумму ₽305 тыс.

Транспорт будет находиться на спецстоянке, пока нарушители не погасят все долги.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил водителям о необходимости своевременно погашать задолженности по административным правонарушениям, в том числе штрафам за неоплату парковки. Он отметил, что если требования законодательства не исполняются, транспортное средство могут переместить на спецстоянку, и призвал автомобилистов соблюдать правила и быть внимательными.