Росатом удвоит число электрозарядок в Москве: 150 новых станций в шести округах

Компания «Росатом сеть зарядных станций», входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», удвоит количество электрозарядных станций в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Организация заключила три государственных контракта на установку 150 электрозарядных станций (ЭЗС) в шести административных округах столицы. Реализация контрактов увеличит парк быстрых ЭЗС «Росатома» в Москве до 281.

Уточняется, что компания смонтирует 148 быстрых станций мощностью 150 кВт каждая и две медленные станции мощностью 44 кВт. На сегодняшний день в столице установлена 131 быстрая ЭЗС общей мощностью 11,18 МВт. За все время эксплуатации на этих станциях совершено около 500 тыс. зарядных сессий, а общий объем отпущенной энергии составил 12,6 млн кВт*ч.