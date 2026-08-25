Росфинмониторинг начнет видеть ваши переводы с 1 сентября: зачем ведомству доступ к «Миру», СБП и единому QR-коду

Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах россиян в рамках борьбы с мошенничеством и теневыми схемами. Об этом « Абзацу » рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Парламентарий пояснил, что ведомство всегда отслеживало денежные операции, чтобы выявлять среди них сомнительные. Росфинмониторинг создан для контроля за платежами с точки зрения криминальной составляющей, и появление новых финансовых площадок автоматически попадает в сферу его внимания. По словам Федорова, обсуждение рутинной работы службы как нового шага в контроле не соответствует действительности.

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к платежной системе «Мир», Системе быстрых платежей Банка России и информации об операциях с использованием единого QR-кода. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года.