Росфинмониторинг признал блогера Никиту Ефремова экстремистом и террористом

Основателя известного магазина кроссовок и блогера Никиту Ефремова* внесли в реестр террористов и экстремистов. Решение принято на основании обвинений в финансировании запрещенной в России организации.

Росфинмониторинг официально внес предпринимателя и блогера Никиту Ефремова в перечень террористов и экстремистов. Правовое основание для включения — обвинения в финансировании деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**. Ранее эта организация была признана экстремистской и ликвидирована на территории России, ее деятельность запрещена.

Включение в реестр влечет за собой блокировку всех банковских счетов и активов Ефремова, а также запрет на любые финансовые операции. Ранее предприниматель был известен как основатель популярного магазина кроссовок и медийная личность. Теперь его статус кардинально изменился из-за связи с запрещенной структурой.

* признан террористом и экстремистом на территории России

** террористическая и экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ



