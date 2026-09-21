Россия и США движутся одним курсом: почему официальный брак теряет статус в обеих странах

Большинство россиян (65%) и чуть меньше американцев (59%) считают важным зарегистрировать отношения, если пара планирует жить вместе. Таковы результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Если у пары рождается ребенок, то уже 81% россиян против 61% американцев полагают, что брак необходимо официально оформить.

Опрос также показал, что 65% респондентов в России и 67% в США росли в семье с двумя совместно проживающими родителями. При этом 88% россиян и 82% американцев родились в зарегистрированном союзе.

Генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров в комментарии «Российской газете» отметил, что Россия и Америка — очень разные страны, что не исключает параллелей. По его словам, в вопросах семьи обе страны движутся одним курсом, причем Америка немного опережает, а Россия чуть притормаживает. Различия носят количественный, а не качественный характер. Это позволяет задаться вопросом: какие общие закономерности настолько сближают две разные страны, что престиж и статус официального брака снизились в обеих за последние десятилетия?

Федоров предположил, что причина — в общемировом процессе эмансипации женщин. Среди других аспектов он назвал рост женской занятости и уровня образования, снижение рождаемости и среднего числа детей на одну мать, а также распространение депрессивных настроений среди мужчин. По его мнению, баланс полов изменился и продолжает меняться, а эффективных способов остановить этот процесс пока не видно.