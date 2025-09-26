Россиян предупредили о рисках лишиться средств из-за старой SIM-карты

Тульская прокуратура обнародовала детали новой масштабной схемы мошенничества, которая использует беспечность граждан при отказе от старых номеров телефона. Об этом пишут «Тульские известия».

Речь идет не о взломе, а о получении доступа к аккаунтам через механизм восстановления пароля. Суть угрозы в том, что операторы связи вправе повторно выпустить и продать номер, который долгое время не использовался. Если предыдущий владелец не отвязал его от своих учетных записей, этот номер становится цифровым ключом для нового абонента.

В случае, если номер попадает в руки злоумышленника, он может за минуты получить контроль над банковскими кабинетами, социальными сетями и, что особенно опасно, учетной записью на портале Госуслуг. Алгоритм прост: на «новый» номер приходит SMS для сброса пароля, и мошенник получает полный доступ. Дальнейший сценарий — пустые банковские счета, мошеннические рассылки друзьям с просьбой срочно занять денег, а также кража персональных данных.

Перед тем, как перестать пользоваться старой SIM-картой, необходимо в обязательном порядке зайти во все онлайн-сервисы, где использовался этот номер для входа или двухфакторной аутентификации, и удалить его из настроек безопасности.

Ранее сообщалось, что мошенники провоцируют россиян перезванивать и крадут их данные.