Министерство культуры и туризма Турции представило обновленную туристическую карту страны. Она показывает, какие регионы выбирают иностранные путешественники в зависимости от целей поездок — от пляжного отдыха до культурного, гастрономического и оздоровительного туризма.

По итогам первых шести месяцев 2026 года ведомство определило регионы-лидеры по посещаемости и туристическим расходам. Главный редактор Tourprom Александр Гордиец отметил, что выбор россиян во многом зависит от бюджета и желаемого формата отдыха.

Самым востребованным пляжным направлением остается Анталья. Россияне выбирают песчаные пляжи Аланьи и Сиде, семейные отели Кемера и более дорогой отдых в Белеке. Следом идут Мугла, Айдын и Измир. Для культурных и исторических поездок лидирует Стамбул, за ним — Анталья и Невшехир, где находится Каппадокия. Этот регион популярен у путешественников, совмещающих отдых на побережье с полетами на воздушных шарах.

Бодрум и Фетхие чаще выбирают поклонники яхтинга и отдыха в европейском стиле. Мармарис привлекает молодежь благодаря ночной жизни. Стамбул остается главным направлением для деловых, медицинских и гастрономических поездок. Кроме того, российские туристы приезжают сюда на несколько дней ради шопинга и прогулок по Босфору.