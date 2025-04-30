Россиянам напомнили об опасности недожаренного шашлыка

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала «Газете.Ru», что недожаренное мясо может содержать паразитов, вызывающих проблемы со здоровьем.

По словам врача, недожаренное мясо может содержать трихинелл: паразитов, вызывающих заболевание трихинеллез. При нем появляются боли в мышцах и лихорадка.

Также опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Личинки этого существа устойчивы к тепловой обработке и могут попасть в организм.

В список попали также сальмонелла и кишечная палочка. Они способны вызвать продолжительные боли в животе, тошноту, рвоту, диарею и гипертермию.

«Во избежание вышеуказанных осложнений всегда стоит убедиться в готовности мяса: измерить внутреннюю температуру термометром, которая должна составлять не менее 70 градусов, либо просто проткнув мясо в самой широкой части. Всегда используйте свежие и качественные продукты», — посоветовала диетолог.

Также специалист призвала избегать употребления мяса с розоватым центром, а продукты хранить правильно, не оставляя надолго вне холодильника.

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