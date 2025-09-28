Россиянам раскрыли две причины проблем с важным органом

Врач-кардиолог Иван Ефремкин в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян о двух факторах, которые серьезно перегружают сердце, даже в молодом возрасте.

По словам специалиста, перенесенные вирусные инфекции могут спровоцировать развитие миокардита — воспаления сердечной мышцы. Если после выздоровления от ОРВИ появились боли в сердце, одышка или отеки, необходимо срочно обратиться к врачу.

Другой опасный фактор — хронический недосып. Ефремкин объясняет, что недостаток сна нарушает естественные биоритмы организма и поддерживает высокую активность симпатической нервной системы, которая отвечает за реакцию на стресс. Из-за этого сердце не получает полноценного отдыха.

