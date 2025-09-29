Россиянам рассказали, как получать две пенсии

В России, где большинство пенсионеров получают лишь один вид выплат, существует исключительное право — одновременное оформление двух пенсий. Как выяснилось, эта возможность закреплена законом для четко определенных категорий граждан. Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT разъяснил, кто может претендовать на столь редкий статус.

Как напомнил парламентарий, закон разрешает назначение только одного вида страховой пенсии, но есть исключения. Например, наиболее многочисленная группа — военнослужащие, отслужившие срок, достаточный для пенсии за выслугу лет. После достижения общеустановленного пенсионного возраста они вправе оформить и страховую пенсию по старости. Выплаты идут из разных источников: военная часть — за годы службы, а страховая — за периоды работы на «гражданке», при условии уплаты страховых взносов. Важный нюанс: фиксированная часть страховой пенсии в этом случае не назначается, так как ее аналог уже включен в военную пенсию.

Также, по словам Говырина, в списке инвалиды, получившие увечья или заболевания в ходе военной службы. Если инвалидность связана с участием в любом вооруженном конфликте, государство устанавливает им пенсию по инвалидности. Она выплачивается параллельно со страховой пенсией по старости, когда гражданин достигает соответствующего возраста. Эта же норма распространяется на участников Великой Отечественной войны, а также на официально признанных жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или Сталинграда.

Право на две пенсии имеют и некоторые члены семей погибших военнослужащих. Речь идет о родителях, а также о вдовах и вдовцах, если они не вступили в новый брак. Они могут получать пенсию по случаю потери кормильца и одновременно — собственную страховую или социальную пенсию. Закон также предусматривает такую возможность для детей, оставшихся без родителя и имеющих инвалидность с детства. В этих случаях выплаты также назначаются из разных источников: одна — как поддержка в связи с утратой, вторая — связана с личным статусом и возрастом.

К более редким категориям обладателей двойного пенсионного обеспечения относятся космонавты и летчики-испытатели. Их работа сопряжена с особыми условиями и повышенными требованиями к здоровью, что объективно ограничивает продолжительность карьеры. Они получают пенсию за выслугу лет по своей профессии и дополнительно могут оформить страховую пенсию по старости.

Впрочем, по словам депутата, есть и универсальное дополнение для всех: накопительная пенсия, формируемая за счет индивидуальных взносов, выплачивается независимо от других видов пенсионного обеспечения. Она не считается «второй» в контексте ограничений, а идет параллельно, увеличивая общий доход пенсионера.

