Россиянам рассказали, какие болезни подстерегают детей на отдыхе

Летний отдых с детьми может омрачиться неожиданными болезнями. Профессор Павел Бережанский в беседе с сайтом aif.ru выделил четыре основные угрозы для здоровья детей 3-10 лет на курортах.

Первое место занимает вирус Коксаки, проявляющийся сыпью на руках, ногах и во рту. Заразиться им можно в бассейнах и детских клубах через грязные руки или воду.

Часто встречаются также кишечные инфекции, передающиеся с пищей и водой, вызывают температуру, рвоту и обезвоживание.

Еще две заразы, подстерегающие россиян на отдыхе: респираторные вирусы и грибковые заболевания. Последние чаще поджидаю в душевых, раздевалках и бассейнах.

Для профилактики врач рекомендует тщательно мыть руки и продукты, ходить на море вместо бассейна, избегать детских клубов и мест с болеющими, контролировать перепады температур.

В аптечку, как уточняет врач, стоит положить:

Регидратационные растворы.

Жаропонижающие.

Антисептики и антигистаминные.

Средства для обработки ран.

Индивидуальные препараты, назначенные специалистом.

Соблюдение этих правил поможет сделать отдых безопасным и сохранить здоровье семьи, в том числе и детей.

Ранее сообщалось, что в АТОР назвали торговлю тенью на сочинских пляжах незаконной.