Россиянам рассказали, какие болезни подстерегают детей на отдыхе
Врач Бережанский напомнил о четырех распространенных болезнях на отдыхе
Фото: [Врач делает укол/Медиасток.рф]
Летний отдых с детьми может омрачиться неожиданными болезнями. Профессор Павел Бережанский в беседе с сайтом aif.ru выделил четыре основные угрозы для здоровья детей 3-10 лет на курортах.
Первое место занимает вирус Коксаки, проявляющийся сыпью на руках, ногах и во рту. Заразиться им можно в бассейнах и детских клубах через грязные руки или воду.
Часто встречаются также кишечные инфекции, передающиеся с пищей и водой, вызывают температуру, рвоту и обезвоживание.
Еще две заразы, подстерегающие россиян на отдыхе: респираторные вирусы и грибковые заболевания. Последние чаще поджидаю в душевых, раздевалках и бассейнах.
Для профилактики врач рекомендует тщательно мыть руки и продукты, ходить на море вместо бассейна, избегать детских клубов и мест с болеющими, контролировать перепады температур.
В аптечку, как уточняет врач, стоит положить:
- Регидратационные растворы.
- Жаропонижающие.
- Антисептики и антигистаминные.
- Средства для обработки ран.
- Индивидуальные препараты, назначенные специалистом.
Соблюдение этих правил поможет сделать отдых безопасным и сохранить здоровье семьи, в том числе и детей.
Ранее сообщалось, что в АТОР назвали торговлю тенью на сочинских пляжах незаконной.