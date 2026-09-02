Россияне рискуют застрять в Турции: туроператоры срочно меняют логистику — что нужно знать пассажирам
АТОР: туроператоры пересаживают клиентов на фоне отмен турецких рейсов
Российские туроператоры экстренно пересаживают клиентов на альтернативные рейсы из-за массовых отмен вылетов турецких авиакомпаний. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В организации пояснили, что отмена нескольких рейсов в среду, 2 сентября, связана с корректировкой расписания на фоне закрытия воздушного пространства над некоторыми регионами России.