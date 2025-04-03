Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Доверие к Владимиру Жириновскому, основателю и многолетнему лидеру ЛДПР, достигло 66%, что является рекордным показателем за все время его деятельности. Об этом передает РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и его руководителя Валерия Федорова.

Исследование, проведенное спустя три года после смерти политика, показало, что доверие россиян к нему увеличилось. В конце апреля 2022 года, сразу после его ухода из жизни, о своем доверии к Жириновскому заявили 60% опрошенных.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал Владимира Жириновского «настоящим провозвестником новой эпохи сражающихся царств».

«Владимир Жириновский, когда-то наиболее скандальный и эпатажный из российских политиков, после своей смерти странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости», — прокомментировал опрос Федоров.

В ходе опроса, посвященного наиболее ярким высказываниям Владимира Жириновского, респонденты выделили в первую очередь его высказывания об отношениях между Россией и Украиной.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предостерег США от разговоров с Россией с позиции силы. По его мнению, диалог между странами должен основываться на взаимном уважении, поэтому воинственная риторика и ультиматумы в ней неуместны. Так парламентарий воспринял заявление вице-президента Соединенных Штатов Вэнса о возможной отправке американских солдат на Украину.