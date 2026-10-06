Россиянин в колумбийском СИЗО: дружба с главарями картелей и танцы при обыске

Россиянин Вагин: в колумбийском СИЗО ко мне относились толерантно

Общество

Россиянин Сергей Вагин, освобожденный из колумбийского СИЗО, в интервью «Абзацу» рассказал, что в заключении к нему относились очень дружелюбно и толерантно. По его словам, многие сокамерники стали настоящими друзьями, с которыми он поддерживает общение до сих пор.

Вагин отметил, что сидел со всеми главарями картелей, поэтому в изоляторе был контроль и порядок. Дедовщины не было, а к нему относились даже более толерантно, чем к своим, желая показать дружеское расположение.

Он также признался, что ему удавалось проносить в СИЗО мобильный телефон, благодаря чему сохранился богатый видеоархив за три года. Когда прибежали сотрудники, Вагин начал исполнять танец. Мужчина провел в колумбийском следственном изоляторе более трех лет. Его задержали в марте 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России и вмешательстве в президентские выборы, но доказательств так и не представили. Позже ему вменили якобы мошенничество при организации ставок.

Правозащитники неоднократно указывали на процессуальные нарушения: отсутствие качественного перевода обвинений, отказ в предоставлении адвоката и превышение сроков содержания под стражей без приговора. После освобождения Вагин был депортирован в Россию до вынесения решения. Судебный процесс по его делу формально продолжается.

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