Россиянка помогла раскрыть дело о незаконной вырубке

Жительница алтайского села помогла задержать преступную группу, занимавшуюся незаконной вырубкой деревьев. Благодаря ее бдительности правоохранители пресекли деятельность черных лесорубов, нанесших значительный ущерб природе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Женщина из села Кротояк обратила внимание на стремительное исчезновение лесного массива рядом со своим домом. Обращение в полицию послужило поводом для начала оперативной проверки, которая подтвердила факт незаконной вырубки.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники уничтожили 51 березу на общую сумму 1 млн руб. Срубленные деревья преступники реализовывали в качестве дров. Правоохранительные органы оперативно идентифицировали и задержали подозреваемых.

При проведении обыска у задержанных изъяли технику и орудия преступления — трактор с прицепом, бензопилу и уже заготовленную древесину. Возбуждено уголовное дело, обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

