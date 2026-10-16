Россиянка схитрила с получением выплат и попала под суд

Прокурор Щекино утвердил обвинительное заключение по делу 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, в апреле 2025 года женщина вступила в сговор с работником территориального отдела соцзащиты и заключила социальный контракт на поддержку предпринимательской деятельности. Получив от государства ₽350 тыс., она потратила их на личные нужды, никак не связанные с бизнесом.

Вину обвиняемая признала и полностью возместила ущерб. Уголовное дело направлено в Щекинский межрайонный суд для рассмотрения по существу. В отношении второго фигуранта материалы выделены в отдельное производство.