Россиянка схитрила с получением выплат и попала под суд

Жительницу Щекино будут судить за мошенничество с выплатой ₽350 тысяч

Общество

Прокурор Щекино утвердил обвинительное заключение по делу 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, в апреле 2025 года женщина вступила в сговор с работником территориального отдела соцзащиты и заключила социальный контракт на поддержку предпринимательской деятельности. Получив от государства ₽350 тыс., она потратила их на личные нужды, никак не связанные с бизнесом.

Вину обвиняемая признала и полностью возместила ущерб. Уголовное дело направлено в Щекинский межрайонный суд для рассмотрения по существу. В отношении второго фигуранта материалы выделены в отдельное производство.

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