Россиянка сорвала куш в лотерее, поверив в астрологию

Женщина уверена, что звезды подсказали ей выигрышные числа, и теперь она сможет приобрести долгожданное жилье. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в пресс-службе «Национальной лотереи».

Жительница Самары выиграла в лотерею 4,3 млн руб., полагаясь на знания в нумерологии и астрологии. Елена рассказала, что увидела возможность выигрыша в своей натальной карте, где сложилась удачная комбинация астрологических домов. По ее словам, благоприятное расположение планет в день покупки билета также повысило шансы на успех.

Елена вспоминает, что, узнав о выигрыше, разбудила мужа, и они отпраздновали это событие шампанским. Она считает, что деньги ей послал Бог. На выигрыш женщина планирует купить квартиру, так как является сиротой и давно об этом мечтала. Елена намерена и дальше участвовать в лотереях и надеется выиграть 100 млн руб.

