Россиянкам рассказали, почему происходит зачатие сиамскими близнецами

Сиамские близнецы – это редчайшее явление в медицинской практике. Как пояснила врач, до сих пор процесс развития такой патологии не совсем детально изучен. Известно, что сиамские близнецы однояйцевые, но не разделенные полностью в процессе формирования в матери. При этом у женщины может не быть проблем с генетикой и здоровьем. Все дело в обычной случайности, происходящей в процессе деления оплодотворенной яйцеклетки. То есть, эмбрионы могут развиваться отдельно, но на 14-15 день не до конца разлипнуться.

«Не исключено, что на процесс могут влиять такие факторы окружающей среды, как радиация, токсические вещества или прием определенных лекарственных препаратов во время беременности. Однако эта гипотеза не имеет достаточных научных подтверждений. Большую роль в этом процессе могут играть неправильный образ жизни и современная еда, которая заправлена усилителями вкуса», — комментирует собеседница издания.

Чаще всего сиамцы соединяются в области живота, крестца, груди, в области таза и головами. В зависимости от этого в дальнейшем могут провести операцию и разделить близнецов, однако это всегда рискованная операция.

Ранее сообщалось, что в Турции разделили сиамских близнецов, соединенных головами.