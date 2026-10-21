Россиянке грозит срок за случайное дропперство

«Легкий заработок» обернулся уголовным делом для девушки из ХМАО

Общество

В Сургутском районе расследуют уголовное дело против 25-летней жительницы поселка Белый Яр, сообщает ugra-news.ru. Девушка согласилась на «подработку» в мессенджере и не заметила, как оказалась участницей мошеннической схемы.

По данным полиции, в мае — июле 2026 года безработная откликнулась на объявление о работе: ей пообещали доход за продвижение товаров на маркетплейсе. На деле кураторы втянули ее в схему по переводу денег — девушка использовала собственные банковские карты, принимала средства и пересылала их другим подставным лицам, оставляя себе процент за каждую операцию.

Через ее счета прошло более ₽90 тыс., а личный доход от сомнительных переводов составил около ₽20 тыс. О том, что участвует в преступной схеме, девушка поняла только после блокировки счетов банком из-за подозрительных операций. Ситуация накалилась, когда «кураторы» начали угрожать ей арестом и требовать удалить переписку. Испугавшись, жительница Белого Яра сама пришла в полицию. Сейчас она признала вину, сотрудничает со следствием и передала правоохранителям переписку с организаторами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежа — по этой статье грозит до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственное управление напоминает: приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа, в том числе банковских карт, и доступа к нему для неправомерных операций — уголовно наказуемое деяние. Наказание за него предусматривает вплоть до шести лет лишения свободы.

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