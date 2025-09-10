Российская путешественница слетала в Никарагуа, назвав эту страну «адом на колесах»

Российская тревел-блогер Марина Ершова назвала одну из стран Центральной Америки «адом на колесах». Свои впечатления она изложила в личном блоге на платформе «Дзен».

Туристка отправилась на автомобиле в Никарагуа и поделилась своим опытом: она вместе с молодым человеком провела более пяти часов в пробке на границе из-за бесчисленного количества фур.

«Первое, что нас встретило, — не пальмы и не улыбки пограничников, а стена фур. Они стояли в два ряда, нагло перегородив все пространство, как будто это не пограничный переход, а их личная дача», — поведала Ершова.

Путешественница сообщила, что в этой латиноамериканской стране нет контроля за движением транспорта. Однако пограничный контроль здесь очень строгий, и все приезжающие обязаны пройти его. Автомобиль тщательно проверяют с помощью рентгена, чтобы убедиться, что в нем нет контрабанды, добавила девушка.

Россиянка отметила, что первые впечатления от поездки в эту страну можно сравнить с экзаменом. Она подчеркнула, что без чувства юмора невозможно справиться с нервным напряжением, которое неизбежно возникает при въезде.

«Потому что если ты не научишься смеяться, когда стоишь в пыли между фурами, слушаешь клаксон и ощущаешь, как солнце медленно поджаривает твои мозги, то Никарагуа тебя не примет», — сделала вывод туристка.

