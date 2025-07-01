Российские рыбаки выловили из реки загадочное существо

На берегу реки Ойра в Магадне обнаружили странный организм, напоминающий человеческий мозг — студенистый, с извилистой поверхностью и размером с баскетбольный мяч. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Первоначальные предположения были о гигантской икре, асцидии, минеральном образовании, коралле или выброшенной губке, но все они не подтвердились. Выловленное существо не похоже на что-то из перечисленного, но по виду имеет много общего с человеческим мозгом. Кроме того, объект демонстрировал признаки биологической активности при первичном осмотре.

Напуганные рыбаки отправили образец в лабораторию Дальневосточного отделения РАН. Впереди у речной находки ДНК-анализ и гистологические исследования. Не исключают, что это неизученный вид водных организмов или редкая мутация.

Ранее сообщалось, что древнее кладбище деревьев-мутантов обнаружили ученые в российском регионе.