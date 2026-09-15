Российские ученые нашли способ, как ездить без GPS: видеорегистратор и одометр дали точность выше спутников
Минобрнауки представило навигацию для авто без постоянной опоры на GPS
Российские исследователи создали систему навигации автомобиля, которая не требует постоянной опоры на GPS. Разработку сотрудницы кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ Дарьи Марковой представило Минобрнауки РФ.
Основой стали инерциальный измерительный модуль, фиксирующий ускорение и повороты, и одометр, определяющий пройденное расстояние по вращению колес. Однако простое объединение этих данных быстро накапливало ошибку — уже через несколько минут она могла достигать десятков метров. На расчеты влияет множество факторов, включая изменение радиуса колеса в зависимости от давления в шине.
Для повышения точности Маркова применила расширенный фильтр Калмана. В испытаниях без такой обработки после двух километров пути отклонение достигало 15 метров, а с алгоритмом максимальная ошибка сократилась до пяти метров.
Следующий элемент — алгоритм нулевого обновления скорости ZUPT. Когда автомобиль останавливается, например перед светофором, система использует эти моменты для корректировки накопленной погрешности, чтобы новые ошибки не складывались с предыдущими.
Дополнительно исследователь задействовала видеорегистратор: алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображение местности и определяют местоположение машины. Одновременное использование датчиков, ZUPT и видеорегистратора в некоторых тестах дало точность выше, чем у GPS.
Для работы технологии автомобиль нужно оснастить отдельным устройством. По словам Марковой, оборудование недорогое, компактное и рассчитано на массовое применение. Плата построена на стандартных компонентах, но сроки появления в продаже не называются. Разработчица намерена повысить точность навигации и надежность работы в темное время суток. Результаты опубликованы в «Вестнике МЭИ» и «Вестнике компьютерных и информационных технологий».