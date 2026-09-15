Российские ученые нашли способ, как ездить без GPS: видеорегистратор и одометр дали точность выше спутников

Российские исследователи создали систему навигации автомобиля, которая не требует постоянной опоры на GPS. Разработку сотрудницы кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ Дарьи Марковой представило Минобрнауки РФ.

Основой стали инерциальный измерительный модуль, фиксирующий ускорение и повороты, и одометр, определяющий пройденное расстояние по вращению колес. Однако простое объединение этих данных быстро накапливало ошибку — уже через несколько минут она могла достигать десятков метров. На расчеты влияет множество факторов, включая изменение радиуса колеса в зависимости от давления в шине.

Для повышения точности Маркова применила расширенный фильтр Калмана. В испытаниях без такой обработки после двух километров пути отклонение достигало 15 метров, а с алгоритмом максимальная ошибка сократилась до пяти метров.

Следующий элемент — алгоритм нулевого обновления скорости ZUPT. Когда автомобиль останавливается, например перед светофором, система использует эти моменты для корректировки накопленной погрешности, чтобы новые ошибки не складывались с предыдущими.

Дополнительно исследователь задействовала видеорегистратор: алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображение местности и определяют местоположение машины. Одновременное использование датчиков, ZUPT и видеорегистратора в некоторых тестах дало точность выше, чем у GPS.

Для работы технологии автомобиль нужно оснастить отдельным устройством. По словам Марковой, оборудование недорогое, компактное и рассчитано на массовое применение. Плата построена на стандартных компонентах, но сроки появления в продаже не называются. Разработчица намерена повысить точность навигации и надежность работы в темное время суток. Результаты опубликованы в «Вестнике МЭИ» и «Вестнике компьютерных и информационных технологий».