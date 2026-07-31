Российские врачи спасли десятки детей в Африке

Педиатры Сергей Пахомчик и Мария Меликян из Мегиона вернулись из Республики Чад, где участвовали в гуманитарной миссии. В столичном госпитале «Мать и дитя» и в полевых лагерях они лечили детей от малярии, инфекций и других тяжелых болезней — в условиях, где привычное оборудование и лекарства оказались роскошью. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Двое врачей из Мегиона — педиатры Сергей Пахомчик и Мария Меликян — провели несколько недель в африканской республике Чад. Их миссия проходила на базе столичного госпиталя «Мать и дитя», а также в выездных полевых пунктах, куда местные жители добирались за десятки километров.

Основной удар приняли на себя дети: малярия, кишечные инфекции, тяжелые респираторные заболевания и последствия недоедания — с таким набором диагнозов югорским специалистам приходилось сталкиваться ежедневно. При этом привычного арсенала медикаментов и диагностического оборудования не было — работать приходилось буквально на коленке, полагаясь на опыт и интуицию.

Сами врачи признаются: поездка стала серьезным испытанием, но и мощным напоминанием о том, какую ценность имеет доступная медицина. В условиях, где каждая минута на счету, а простой анализ крови может спасти жизнь, — самоотдача становится главным инструментом. Несмотря на все трудности, миссия выполнена: помощь получили десятки маленьких пациентов и их семьи.