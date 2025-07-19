Российский актер Константин Орлов погиб в зоне СВО

Константин Орлов, актер драматического театра города Тобольска, что в Тюменской области, ушел из жизни 7 июля, выполняя свой долг в зоне специальной военной операции. Это тяжелая потеря для театра и всего региона, о чем сообщается на страницах театра в социальных сетях.

Сообщается, что у 53-летнего Орлова остались жена, двое маленьких детей.

"В ходе СВО погиб артист Тобольского драматического театра Орлов Константин Витальевич. Трагедия произошла 7 июля. Это невосполнимая утрата для театра и всего региона", - говорится в сообщении на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

В Тобольске 18 июля состоялось прощание с артистом, которое прошло с воинскими почестями.

Орлов родом из города Шадринска Курганской области, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института. Работал в драмтеатрах Кургана и Арзамаса. В Тобольском драмтеатре Орлов служил 25 лет, за это время сыграл почти в 60 спектаклях.

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