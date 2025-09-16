Российский банк наказали за недоговорки в рекламе

За нарушение рекламного законодательства Альфа-Банк заплатит штраф. Причиной этого стал вводящий в заблуждение рекламный материал о дебетовой карте, не содержащий полной информации об условиях. Об этом сообщила в телеграм-канале ФАС России.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-Банк за недостоверное рекламное объявление. Речь идет об интернет-рекламе, в которой банк обещал бесплатное оформление дебетовой карты и кешбэк в 5000 бонусов. Как выяснила ФАС, в рекламе не были указаны все условия их начисления.

Например, для участия в акции требовалось совершить покупку на сумму не менее 500 руб. Кроме того, получить бонусы могли только те, у кого на момент начала акции не было дебетовой карты Альфа-Банка. В результате ФАС признала рекламу ненадлежащей, потребовала прекратить ее распространение и выписала Альфа-Банку штраф.

Ранее в рекламе автокредита от двух компаний обнаружили нарушения.