Российский чиновник не осилил «флекс» с молодежью

Глава Тазовского района Виктор Югай записал видеоподкаст с активистами «Движения первых». Вышло неформально: мем-игра, сленг-батл и немного лингвистики, которая смогла удивить чиновника. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную районную администрацию.

В мем-игре нужно было подобрать картинку под ситуацию. Например, когда папа просит пассатижи, а ты не в курсе, что это. С заданием глава справился.

Потом молодежь проверила Югая на знание сленга. Такие слова как «Краш» и «чил» он осилил, а вот «флексить» — нет. Это стало открытием для чиновника, которые отметил: воевать со сленгом бессмысленно: у каждого поколения свои слова, и так будет дальше. Но он при этом отметил, что выступае за грамотную речь на «могучем русском». Молодежи также важно знать основу языка и его красоту, а не переключаться исключительно на сленг.

Тем временем литературовед Сизов отметил: сленговые слова живут в языке не больше трех лет. В Институте имени Виноградова неологизмы фиксируют постоянно, но закрепляются в речи единицы.