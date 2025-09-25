Российский мэр спас кота, застрявшего на дереве

Мэр Чунского района Николай Хрычов пришел на помощь животному — на этот раз он снял с дерева кота, застрявшего на высоте. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр Чунского района Иркутской области Николай Хрычов помог коту, который застрял на дереве и перестал подавать голоса от усталости. Местная жительница обратилась к нему через соцсети, и глава района приехал на место. Он привлек для спасения необходимую технику и аккуратно снял животное с высоты.

Кот, видимо, находился в шоке — он не пытался убежать и остался рядом с людьми. Хрычов попросил владельцев забрать питомца и отметил, что не мог оставить беднягу без помощи, ведь в округе он отвечает за решение разных ситуаций. Это уже не первый подобный случай. Годом ранее он вытаскивал козу, застрявшую в заборе на детской площадке.

Ранее два детеныша капибары появились на свет в России.