Российский таксист случайно привез заказ к военной базе США: его задержали, а теперь грозит депортация

Российский таксист, работавший в Uber, случайно заехал на военную базу США и был задержан. Об этом сообщил « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Мужчина следовал заказу по навигатору, перепутал поворот и оказался у КПП базы морской пехоты Camp Pendleton в Калифорнии. Вместо пассажира его встретили военные, после чего передали миграционным службам. Россиянина поместили в центр содержания и запустили процедуру выдворения.

По данным канала, мужчина приехал в Штаты в 2019 году по студенческой визе, которая истекла через год. Он подал на убежище, сдал биометрию и получил разрешение на работу. Однако суд постановил, что эти документы не дают ему права оставаться на свободе до завершения разбирательства. Помимо работы в такси россиянин успел сняться в голливудских массовках.

В январе на этой же базе задержали двух девушек из Самары, которые искали McDonald’s и, доверившись навигатору, приехали к стоянке военной техники. Живущие в США россияне отмечали, что попасть на базу по ошибке очень легко: туристы часто сворачивают не туда, а негласная территория расположена ближе к дороге, чем пропускной пункт.