Рожать в Бразилию больше не пускают: россиянок на поздних сроках разворачивают прямо на границе

Бразилия начала жёстко пресекать «родильный туризм», отказывая во въезде россиянкам на поздних сроках беременности. Пограничные службы теперь автоматически считают целью поездки не отдых, а получение гражданства для будущего ребёнка. В результате женщин разворачивают прямо на границе и отправляют обратно ближайшим рейсом.

По словам сотрудника одного из агентств, специализирующихся на организации родов в Южной Америке, только за два последних дня на границе развернули более десяти семей, четверым из них запретили въезд в Бразилию навсегда. Поток желающих родить в этой латиноамериканской стране резко вырос после того, как аналогичную лазейку прикрыла Аргентина.

Многие россиянки платят посредникам колоссальные суммы, но решение пограничников можно оспорить только через срочный суд, который рассматривает дело около трёх часов. Одной семье удалось добиться временного судебного запрета на принудительную депортацию, однако беременную женщину оставили под надзором в транзитной зоне аэропорта до следующего заседания. Услуги адвоката в таких случаях обходятся от $15 тысяч — это примерно ₽1,1 миллиона. Для большинства россиян такая сумма неподъёмна.