РПЦ хочет проверять все новые законы: зачем Церкви нужна экспертиза законодательства

В Русской православной церкви предложили внедрить обязательную предварительную экспертизу законопроектов на предмет их влияния на институт семьи. Инициатива прозвучала в ходе дискуссии, посвященной основам стабильности государства в условиях многополярного мира, передает « Коммерсантъ ».

Участники мероприятия, включая представителя РПЦ иерея Федора Лукьянова, отметили, что современные вызовы затрагивают не только политическую, но и демографическую, когнитивную и духовно-нравственную безопасность. По словам священнослужителя, разрушение традиционных ценностных ориентиров напрямую ослабляет государственную политику, поэтому между правотворчеством и стратегическими приоритетами должна существовать жесткая связь.

Лукьянов предложил возложить функцию выявления социально значимых демографических рисков на Российскую академию наук (РАН). Он напомнил, что соответствующие полномочия у академии уже имеются, однако необходимо обеспечить регулярное и, возможно, обязательное поступление материалов для анализа. Такой подход был сравнен с действующей практикой обязательного финансово-экономического и юридического обоснования правовых актов. Цель инициативы — формирование единого правового пространства, защищающего граждан от дискриминации и гарантирующего равные права.